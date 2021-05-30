霞雲國小利用魚菜共生的植物製作左手香膏及紫雲膏。（姜霏翻攝）

桃園市復興區霞雲國小師生透過藥草課程手作紫雲膏、左手香膏，改善近期戴口罩導致悶熱、過敏的皮膚狀況，霞雲國小校長羅幼蓮表示，還沒停課時校內就設有藥草課程，利用魚菜共生栽培的植物，製作有機無毒的紫雲膏及左手香膏，讓孩子透過課程學習手作的經驗，也能夠分送給周遭友人使用。

羅幼蓮表示，校內有一名老師家中設有農場，嘗試種植了許多種植物蔬果，校方也正好在研發魚菜共生，利用藥草課程結合食農教育製作手作品，考量這次碰上疫情後不少人都有因戴口罩皮膚過敏的狀況，才決定製作左手香膏、紫雲膏，讓孩子製作也能自己使用。

羅幼蓮說，左手香膏裡面的成分很單純、天然，僅有精油、乳油木果脂、蜂蠟等自然物質，由於魚菜共生栽培的植物較為肥厚、純淨無毒，且現在這個季節的植物相當茂盛，能夠製作的量也很多，而左手香膏的用途極廣。羅幼蓮坦言，他有次走路經過草地時腳有過敏的情形，隨手擦了左手香膏讓過敏急速好轉，也有學校主任忙到沒空喝水，嘴巴附近紅腫過敏，也是擦了左手香膏後大幅改善過敏狀況，由於校內師生使用過後的迴響極大，才決定讓學校27位學生一同來動手製作。

談到製作過程困難的地方，羅幼蓮提到，調配成分比例是非常需要技巧跟經驗的，因此初學者在劑量拿捏上會稍賢有難度，且左手香膏完成第一道萃取過程後，需要等一個禮拜的時間再將後續的步驟完成，在製作過程中同時也培養了學生們的耐性與毅力。

(中時 )