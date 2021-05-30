影壇巨星周星馳堪稱全才，無論親自演出還是執導，都能好好呈現周星馳式幽默，深具時代意義，更因此流傳一句話「一年一影帝，百年周星馳」，而受邀擔任周星馳電影女主角的女明星們，被封為「星女郎」，如朱茵、張柏芝、黃聖依、張雨綺、林允，都曾因此爆紅一波，其中，莫文蔚在《食神》飾演火雞姐、《喜劇之王》飾演杜鵑兒，破格超犧牲演出，至今仍為人津津樂道。

莫文蔚出演周星馳電影，總是全力配合，看她在《食神》中演出「雞姐」完全放下女神包袱，就知有多敬業，《喜劇之王》有一幕經典橋段，是周星馳擁莫文蔚入懷並放倒，深情注視並說出台詞，周星馳涕淚縱橫，晶瑩黏稠鼻涕柱就對準了莫文蔚的嘴，讓人看得提心吊膽，直呼「重口味」，而事後莫文蔚揭曉幕後不為人知的秘密，表示星爺的鼻涕看似噁心，但其實算好吃，因為那是「大菜糕」做的，類似台灣的洋菜凍、石花凍之類的食品。

莫文蔚說，《喜劇之王》整個劇組為了這條鼻涕費盡心力，為了呈現剛剛好的效果，他們用熱水去攪拌，「溫度至關重要，如果不對了就會凝固變太硬」，表示其實拍這場戲的時候很慌亂但很好笑，因為那條鼻涕完全不受控，要不是滴不下來，不然就是沒滴準，他們因此吃足苦頭，重拍了很多次。

另外，莫文蔚還跟周星馳合作了電影《整鬼專家》，造型大突破，竟光頭上陣，她透露是真的剃髮，但理由不是導演要求，而是她此前接演《墮落天使》，把頭髮漂染成亮橘色，後果就是髮質嚴重受損，幾乎無法再整理燙染，因此乾脆就剃光，結果被導演安排了一個甩假髮的動作。

(中時新聞網)