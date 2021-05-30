BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

國民黨主席江啟臣昨深夜發文質疑今年3月10日衛福部的文件中，已經清楚寫明輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗已通過我國緊急授權使用，反倒是最近送到的Moderna疫苗在說明中未提已通過我國緊急授權使用。沒想到發文沒多久，疾管署怕人議論，就將官網上傳的相關文件刪除，讓他痛批，「堂堂政府行徑居然如同宵小滅證一般的猥瑣。」

江啟臣說，這個政府從抹黑德製輝瑞BNT為中國疫苗，到進15萬劑莫德納是怕消化不完，到發狂指控國際三大疫苗只要做二期就可以上市，到衛福部長陳時中說內政部次長陳宗彥參加3＋11決策會議被踢爆陳宗彥根本沒來，拒絕疫苗捐贈讓台灣持續疫苗空窗等等，「民進黨這兩周根本沒看到防疫用心，都在說謊推託，沒有一件事情說實話。」

江啟臣指出，如今再被踢爆疫苗接種須知書中，居然描述輝瑞BNT早就通過我國緊急授權，而政府的反應竟然是三更半夜偷偷摸摸把連結撤掉，「堂堂政府行徑居然如同宵小滅證一般的猥瑣，這個政府到底那一件事可以不說謊，不卸責？」

江啟臣要求政府說清楚，為何政府聲稱沒有緊急授權，文件白紙黑字又說有？國民黨會要求衛福部提供資料，務必追究到底。

(中時 )