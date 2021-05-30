台灣新冠肺炎疫情嚴峻，醫護人員工作量遽增，撥打電話叫救護車也會比平常來得晚。日前，台南一名男子表示，女兒因發高燒，只好趕緊到附近的診所看診，沒想到才剛到到診所，女兒突然熱痙攣，並陷入昏迷，診所醫師見情況不對，趕緊脫下身上的防護衣，載他們到成功大學醫學院附設醫院急診，令男子感動不已，呼籲疫情期間，不要抱怨任何醫護。

一名男子（29）日在臉書指出，28日晚間女兒出現發燒症狀，便帶她去加附近的「紀冠廷診所」看診，孰料才剛到診所女兒卻突然熱痙攣，身體開始抽搐、嘴唇發紫，隨即陷入昏迷狀態，令在場的所有人都嚇了一跳，醫護人員趕緊撥打救護車。

該名爸爸在臉書上寫下這段經歷，並感謝診所的紀醫師。（圖／翻攝自當事人臉書）

因疫情的緣故，救護車要半小時後才能前來，紀醫師見情況緊急，顧不得現場還有看診的民眾，趕緊脫下身上的防護衣，開車載他們前往成大醫院掛急診，目前已恢復意識，等待後續檢查。

據《聯合新聞網》報導，紀冠廷醫師表示，當時這對父女是騎乘機車，孩子已陷入昏迷，考量已不適合騎機車到醫院急診，情況又相當危急，沒想太多就趕緊脫下防護衣，開車載他們到急診室。爸爸感動地說，「這恩惠，我永生難忘」，雖然在紀冠廷診所看診常常要等很久，但他是值得等待的好醫生，並呼籲大家不要抱怨任何醫護，感謝站在第一線的醫護。

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(中時新聞網)