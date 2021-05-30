圖為每日確診人數與回歸調整統計圖。（翻攝自 蔡賢龍臉書）

國內疫情嚴峻，本土確診個案在校正回歸後，每天都有近500人確診，死亡人數自5月11日累計至今已87人。急診重症主治醫師蔡賢龍今天表示，預估這波疫情死亡人數可能達到150人至200人，到底何時疫情才能看見曙光，他表示，以多數民眾的自主控制及疫苗注射，希望6、7月可以看到曙光，同時也誇北市長柯文哲對疫情判斷很精準，有望成功守住台北。

振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍今天在臉書發文，對照世界各國爆發的狀況，其實台灣這波疫情守得很棒，這兩個禮拜確診個案有控制住，沒有指數爆發，同時因為有校正回歸，讓當初的疫情情況變得更清楚，其實每天都將近五百人確診，隨著每日校正回歸數字下降，現在當日數字已慢慢接近當時狀況。

蔡賢龍說，從「每日確診人數與回歸調整」統計圖可看到，累積確診個數每兩天上升1000人，預估死亡人數會更高，雖然死亡率初估1.5%，但外國在疫情初期死亡率會較高，可能要估到2%左右，之後才會慢慢下降，並表示之後死亡人數可能累積達150至200人。

圖為各縣市案例趨勢圖，其中台北的快篩站陽性率下降的趨勢，而桃園一直都很危險。（翻攝自 蔡賢龍FB）

此外，蔡賢龍也稱讚台北市長柯文哲在這波疫情中把台北守得很好，判斷很準，「萬華可能有控制住，前幾天在萬華附近的一線急診醫師也這麼覺得，該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到，接下來若其他區域守住，相當有機會成功！」然而其他區看起來，有隱隱要上升的感覺。

到底台灣這波疫情何時能開始好轉？蔡賢龍說，當初大陸爆發新冠疫情，實施極端嚴格封城3個月才恢復，但以目前多數民眾的自主控制，加上對病毒的了解與疫苗的注射，希望6、7月可以看到曙光，「不然心理會開始疲累乏力」。

蔡賢龍說，隨著疫苗數量陸續上升，各醫院準備持續到位，民眾高比例自主防疫，似乎即將看到有轉機，呼籲大家再努力兩個月，一定會有所不同。

(中時新聞網)