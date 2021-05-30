亞特蘭大勇士的明星外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)被警察逮捕了，他在美國時間周六涉嫌家暴，球團30日證實這個消息。根據當地警方報告，歐蘇納在亞特蘭大郊區的住處「抓著一名女性的脖子，把她摔到牆上，並動手毆打。」這在喬治亞州屬於傷人重罪，若定罪至少必須服刑1年，上限為20年。大聯盟同日宣布開始調查此事。
勇士聲明：「我們全力支持大聯盟的反家暴政策，我們社會絕不容忍這類的暴力事件。調查結束前我們不會對此事發表評論。」依照大聯盟的慣例，即使法庭上無罪也會處罰，必須禁賽很長時間，相當於球季報銷。
其實勇士全隊正在紐約與大都會3連戰，歐蘇納怎麼會在家裡毆妻呢？因為他前幾天滑壘弄傷手指，暫時在家休養沒有隨隊移動，否則就不會發生這種事（或者是晚點才會發生）。
歐蘇納的妻子有輕微受傷，但兩夫妻打架驚動警察不是頭一次了，去年是妻子持肥皂盒打傷歐蘇納臉部，觸犯家暴罪遭逮捕。
無論如何，勇士才剛以4年6500萬美元續簽歐蘇納，他去年極為英勇，打擊率0.338、攻擊指數1.067，身兼全壘打王、打點王，獲選史上唯一的「國聯最佳DH」。歐蘇納來自多明尼加，綽號「大熊」，2013-17年效力邁阿密馬林魚，曾是台灣左投陳偉殷的隊友（2016-19效力馬林魚）。
歐蘇納暫時被關押在看守所，他今年才30歲但狀態急遽下滑，被捕之前的打擊率僅0.213，攻擊指數0.645。
(中時新聞網)
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