中央流行疫情指揮中心此次撥發給高雄市2.1萬劑AZ疫苗，高雄市長陳其邁也下令3天內要將疫苗全數施打完畢，以利再與中央申請次波疫苗，但卻有民眾在《靠北警察》臉書社團質疑，高雄配到2.1萬劑疫苗，「第一線警察竟只分到500劑這像話嗎？」，對此，高市府衛生局解釋，首批以專責醫護人員接種為主，但有些醫護不適合接種，因此剩餘的部分會撥給警方施打。

有民眾29日在臉書社團《靠北警察》發文標註陳其邁，質疑「疫苗分到2.1萬劑，結果第一線外勤警察只有500個名額，這像話嗎？」，並點名高雄市政府警察局「要不要解釋一下啊！」，引發各界熱烈討論，紛紛為警方打抱不平，更有網友大酸「高雄用愛與鐵血防疫？」。

對此，高市府衛生局解釋，高雄此次分配到的2.1萬劑疫苗中，規畫1.8萬劑優先給防疫專責醫院的醫護人員施打，剩餘3000劑則分配給警察、消防、防疫車隊、防疫旅館及第一線清潔隊接種。

衛生局進一步說明，高雄警方約有3000人，考量接種疫苗後會有身體不適的情況發生，警方全部一次接種恐怕造成警力調度的困難，因此採分批接種方式進行，由於有些醫護人員可能有不適合接種疫苗的狀況，所以會將剩餘的疫苗再撥發給警方施打。

高市府警察局黃明昭表示，疫苗的分配、施打都有相關流程，衛生局每天也會盤點疫苗剩餘數量，若有多餘的疫苗，會通知各單位前往施打，警方此波分配到疫苗的實際數量也並非只有500劑，根據統計，警方28日疫苗開打首日就已施打500劑，29日229劑，30日也會完成500劑，所以此波疫苗警方共獲得1229劑。

(中時 )