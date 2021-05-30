警方擔心病毒入侵警政機關，派出所大門口用大片塑膠布密封。（程炳璋攝）

安平區派出所的值班台全用塑膠布密封防疫。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

安平區是台南市熱門觀光地，這波新冠肺炎疫情中，出現不少確診者足跡，台南市警4分局部分派出所過去屢有旅客上門問路、借廁所，警方加強防疫，近日以塑膠布封住3家派出所大門入口，隔離民眾與警員洽公距離，減低感染風險。

台南市警4分局管轄安平區，位在熱門景點的派出所屢有民眾洽公，多數是問路、借廁所的遊客，雖然疫情進入3級警戒，洽公民眾變少，確診者足跡卻常出現在安平，基層警員感到擔心。

安平區100多名外勤警員，僅35人分得疫苗施打，因為北部陸續有派出所因為警員確診，癱瘓整間派出所，台南警4分局決定「自救」，除了內勤異地辦公，安平、育平與華平3家派出所大門口洽公櫃檯，都以大片塑膠布密封，隔離民眾與警員。

「怎麼封成這樣？」有民眾到派出所洽公時見狀感到驚訝，隨即認同此措施保護警員也保護民眾。台南警4分局分局長甘炎民表示，參考中、北部派出所作法，加強警政機關防疫。防疫期間民眾要先在門口實聯制、戴口罩、消毒並量測體溫，必要時才可從前門進入塑膠布內，警員一律從後門進出，避免與民眾同一處出入。

台南市有民間賣場已採塑膠布隔離顧客與店員，台南市警4分局是台南市最先採用的警政機關，警局的行政組表示，病毒無孔不入，這項措施雖改變大家洽公習慣，卻能降低感染危機，是加強彼此安全距離的作法。

(中時 )