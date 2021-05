呼吸困難、發燒不退、沒有多餘的氧氣讓他們活下去,緬印邊界一家醫院這些2019冠狀病毒疾病(COVID-19)患者,凸顯了緬甸2月政變後,醫療體系接近崩壞的威脅。

在人口僅1萬多一點的小鎮席卡(Cikha),醫院護理長倫查恩(Lun Za En, 譯音)每天要日以繼夜地照顧7名染疫患者,幫忙她的包括一名檢驗師以及一名藥師助理;多數時候,他們能做的只是說些安慰的話,給止痛藥等等。

45歲的倫查恩告訴路透社:「我們氧氣不夠、醫療設備不夠、電力不夠,醫師或救護車都不夠。」

「我們只有3個人,不是11個。」

軍方2月1日推翻民選領袖翁山蘇姬之前,緬甸政府加快採檢、隔離與治療行動,但軍方掌權後,抗疫行動就隨著醫療系統一起崩潰,許多醫護加入公民不服從運動響應罷工,導致公立醫院服務崩潰。

軍政府原本也把抗疫列為優先要務,多次呼籲醫護返回工作崗位,但幾乎沒有醫護理會。

商業首都仰光一間COVID-19隔離中心的工作人員表示,中心內的醫護都加入了公民不服從運動,「也因為檢驗中心沒有人手可以檢驗,我們不再接受新病患」。

政變前1週,全國平均1天採檢1萬7000人,但到了現在,從26日往前算的7天,每天只能採檢1200人。至今緬甸確診累計14萬,其中超過3200人死亡。採檢率的降低,也讓人對政變後新增確診與死亡人數都趨於穩定的數字產生質疑。

現在,衛生系統的危機讓人更擔心橫掃印度、泰國等鄰國的變種病毒,可能對緬甸帶來衝擊。

距印度僅6公里的席卡5月中開始湧入大量有症狀的患者,醫護擔心他們可能感染具高度傳染力的變種病毒株B.1.617.2,卻缺乏檢驗工具來確認。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies)緬甸COVID-19主管斯費-尤尼斯(Luis Sfeir-Younis)表示:「採檢、治療與接種疫苗在緬甸都非常受限,讓人十分擔心,因為更危險的變種病毒正在擴散,有更多人的性命危在旦夕。」(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思(示其))1100530

(中央社)