呼吸困難、發燒不退、沒有多餘的氧氣讓他們活下去，緬印邊界一家醫院這些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，凸顯了緬甸2月政變後，醫療體系接近崩壞的威脅。

在人口僅1萬多一點的小鎮席卡（Cikha），醫院護理長倫查恩（Lun Za En, 譯音）每天要日以繼夜地照顧7名染疫患者，幫忙她的包括一名檢驗師以及一名藥師助理；多數時候，他們能做的只是說些安慰的話，給止痛藥等等。

45歲的倫查恩告訴路透社：「我們氧氣不夠、醫療設備不夠、電力不夠，醫師或救護車都不夠。」

「我們只有3個人，不是11個。」

軍方2月1日推翻民選領袖翁山蘇姬之前，緬甸政府加快採檢、隔離與治療行動，但軍方掌權後，抗疫行動就隨著醫療系統一起崩潰，許多醫護加入公民不服從運動響應罷工，導致公立醫院服務崩潰。

軍政府原本也把抗疫列為優先要務，多次呼籲醫護返回工作崗位，但幾乎沒有醫護理會。

商業首都仰光一間COVID-19隔離中心的工作人員表示，中心內的醫護都加入了公民不服從運動，「也因為檢驗中心沒有人手可以檢驗，我們不再接受新病患」。

政變前1週，全國平均1天採檢1萬7000人，但到了現在，從26日往前算的7天，每天只能採檢1200人。至今緬甸確診累計14萬，其中超過3200人死亡。採檢率的降低，也讓人對政變後新增確診與死亡人數都趨於穩定的數字產生質疑。

現在，衛生系統的危機讓人更擔心橫掃印度、泰國等鄰國的變種病毒，可能對緬甸帶來衝擊。

距印度僅6公里的席卡5月中開始湧入大量有症狀的患者，醫護擔心他們可能感染具高度傳染力的變種病毒株B.1.617.2，卻缺乏檢驗工具來確認。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies）緬甸COVID-19主管斯費－尤尼斯（Luis Sfeir-Younis）表示：「採檢、治療與接種疫苗在緬甸都非常受限，讓人十分擔心，因為更危險的變種病毒正在擴散，有更多人的性命危在旦夕。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100530

(中央社)