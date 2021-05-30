台灣本月爆發新一波新冠肺炎疫情，對此各界皆關注何時能取得疫苗施打，也有國內宗教、企業表態願採購BNT等國外疫苗捐贈給全民使用，但疫情指揮中心卻表示要先申請藥證。時力立委邱顯智今日表示，疾管署早在3月就已通過BNT疫苗緊急使用授權(EUA)，衛福部長陳時中3月記錯，到現在還記錯？

包括鴻海集團創辦人郭台銘及國內宗教團體等，近期對外表態願向國外採購包括BNT在內的國際疫苗，捐贈給國內供民眾施打。南投縣長林明溱也表示，希望向上海復星購買BNT疫苗，但流行疫情指揮中心一律回應「應該先來申請藥證」。

邱顯智表示，近日曾針對疫苗的事情詢問陳時中，當時陳回應「不論是AZ、moderna或者BNT疫苗，都已取得EUA，我們已經提供認可，是可以進口的藥。」但陳時中後來回應其他人時，卻又說他記錯了。

邱顯智指出，根據疾管署在2021年3月10日發布的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」，內容清楚提到，BNT疫苗已經通過我國EUA。

邱顯智說，換言之，衛福部早在3月時，就清楚寫出BNT疫苗已取得EUA，但近期疾管署卻又悄悄更改，這中間到底出現什麼問題，BNT到底是有或沒有取得EUA，陳時中應該要出面說明清楚。

BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

(中時 )