效力教士隊1A的台灣投手宋文華29日透過社群媒體捎來好消息，他將與老婆迎接第1個寶寶到來，他感性地寫道：「謝謝可愛的你選擇了我們。」不過夫妻倆現在分隔兩地，無法就近照顧老婆也讓他心情十分複雜。

宋文華2周前在幫隊友接球時，因一顆失投球他反應不及被打到脛骨，球隊希望他完全痊癒後再開始比賽，因此先被球隊放進7天傷兵名單，沒想到他之後又因天氣太冷、免疫力下降感冒，還被隔離、安排採檢，「好險是陰性。」

雖然接連碰上傷病挑戰，但宋文華仍有好消息傳出，他在社群媒體上公開自己即將成為新手爸爸的好消息，他感性寫道：「謝謝可愛的你選擇了我們。」

宋文華說：「在我得知擁有你的當下心情真的好複雜，開心是因為你來了，但無奈是沒辦法陪著媽媽一起照顧你，因為爸爸在好遠的地方打球，不過好險你好乖沒有讓媽媽一直不舒服，謝謝你的出現讓我們家更像一個家。」

(中時 )