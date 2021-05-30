台東1名50多歲陳姓男子，於30日上午被發現在住家中暴斃身亡。據了解，陳男平時與哥哥同住，但目前疫情期間，兄弟兩人並未每天接觸，死者的哥哥因此也未發現有異狀。

而整起事件曝光原因是，熱心鄰居表示，已經超過1天沒見到陳男，擔心他的狀況才會報警。未料，警方開門後卻發現陳男已經身亡，且遺體已經呈現屍僵。據了解，陳男有心臟病史、亦有裝心臟支架，平時服用抗血栓藥物。對此，警方初步排除他殺嫌疑，並表示這起意外與疫情無相關，至於詳細發生背景、死因，仍在釐清中。

(中時 )