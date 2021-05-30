全國三級警戒，民眾外出一定得戴口罩，不過有些戶外工作者相當無奈，喝水、吃飯都得偷偷摸摸，深怕被人檢舉，搞得像過街老鼠。一名網友抱怨，他獨自一人關車門在車內吃便當，竟然被人敲窗提醒要「戴口罩」，讓他相當無奈：怎麼吃？

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己一人車門關起來吃個飯，剛脫下口罩就被某熱血民眾敲門提醒：「先生疫情現在很嚴重請你戴口罩好嗎？」。這名網友無奈表示，手都拿便當了，戴口罩是要怎麼吃？忍不住感嘆：「疫情防護人人有責」、「長點腦可以嗎」。

許多網友看了紛紛回應：「口罩正義魔人過頭了」、「一堆過度正義，假掰的人」、「矯枉過正過頭了」、「在車上一個人，可以吃吧？不是有解釋過了嗎？」、「自己一個在車裡吃 還要戴口罩吃 是腦袋有問題嗎」、「叫那個人先表演戴口罩吃便當給你看」、「別說了！在工地我們遇到那種無腦的不知從哪跑來的熱心民眾，在我們休息吃飯時跑進來跟我們說，要戴口罩，我才要問他你是住海邊還有你進來不用帶工地安全帽嗎？」。

事實上中央流行疫情指揮中心21日就已經統一宣布，表示如果兩人以上同車需要配戴口罩，但如果是一個人在車內則不需要，因此一個人在車內吃飯當然也不需要戴口罩。

此外，針對工人、外送員在外吃飯、喝水怕挨罰，台北市長柯文哲也表示，外出戴口罩是個原則，不要把原則弄得硬梆梆，在空曠的地方、身旁5公尺沒人，還是可以吃飯，但也不是讓大家開始在公園草地野餐，「老百姓水準夠高，就知道怎麼做」。

(中時新聞網)