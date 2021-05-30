金馬影后陳淑芳主演的國片《期末考》延檔到八月，原本卯足勁宣傳的她突然閒賦在家，看到新聞報導中，民眾搶在傳統市場買菜，沒有注意到防疫規定，特別錄製錄音檔以Line傳給親朋好友和媒體：「各位朋友我是陳淑芳，我要請教你們，你們大家有沒有每天乖乖待在家？」

陳淑芳呼籲：「時機變成這樣，大家不只要聽政府的話，為了我們自己的安全，也為了不讓親朋好友為我們擔心。我相信待在家裡幾天，沒有出去走走應該是不要緊，運動可以在家裡四處走走，手腳拍打動一動，我相信這樣也是一種運動。」

她以自己為例，「像我啦，我都不敢出去，因為我的任務還很多，以後疫情好了，我還要演戲給大家看，所以我會保護我自己，在家裡每天睡飽吃、吃飽睡。當然啦，你們可能會問，家裡沒有東西難道不用出去買？我1天本來是吃3餐，但是疫情的關係，我可以先忍一忍，吃2餐沒關係，我相信吃2餐也是很健康啊。」

陳淑芳也提醒長輩朋友們：「最重要的就是要休息，睡眠很重要喔，要好好聽晚輩說的話，不要讓他們擔心，我們大家待在家裡，不要出去趴趴走。政府也有跟我們說，我們大家同樣都是在一個島裡，就是一家人，既然是一家人，我們也不希望有人發生什麼事。我們會希望大家都很健康，我希望大家先忍耐一下，不要出門，我拜託你們大家不要趴趴走，乖乖待在家，好嗎？」

(中時 )