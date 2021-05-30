全國新冠肺炎疫情嚴峻，台中市施打疫苗人數及比率在六都當中都排行最後，和前一名的桃園市相比少了超過1000人。市議員周永鴻批評說，市府應該好好檢討流程，否則只會讓第一線醫護人員、警消和防疫人員無所適從。市府強調，截至昨日施打數量已突破5000劑，預計這3天左右時間可施打完畢，施打疫苗「質與速取得平衡」。

市議員周永鴻說，台中市本次分配到1萬7500劑疫苗，但28日疫苗施打人數僅3196人，佔台中市總劑數的18.27％，兩項數據都是六都裡最差。市府日前在記者會呼籲，中央要多分配疫苗給台中市，但從第一天數據看來，盧市府規畫發放疫苗施打顯然出問題。

周永鴻表示，網路上有基層醫療人員反映，打去轄區衛生所詢問施打疫苗卻沒有下文，導致最後診所裡的醫生得一一電洽各區衛生所。他質疑市府，是否有掌握各行政區醫護及優先施打人員人數，並盡快造冊及通知施打地點？市府應檢討本次疫苗施打流程從調查需求、分配到通知等各環節，為下一批疫苗施打做好準備。

台中市政府表示，市府施打疫苗的要求就是「質與速取得平衡」，按照中央施打的醫療規範，施打完的民眾需要留觀半小時左右，觀察無誤後再離開，這是為了保障施打疫苗後的民眾若有身體不適感，仍可就近詢問醫事人員，「施打疫苗的原則更是為了保障健康」，不是一昧追求速度而已。

(中時 )