新冠肺炎疫情擴大，臺北市長柯文哲喊話要做最壞打算、最好的準備，北市府30日舉行第4級警戒防疫兵棋推演，內容分為10大議題，一旦進入第4級，全面停班停課，民眾除採購食物、醫療和必要工作需求外，其餘不得外出，臺鐵、高鐵經過北市過站不停，臺北捷運也會封閉部分出入口、調整班距。

市府兵推由柯文哲擔任統裁官，北市衛生局長黃世傑擔任主推官，今天討論的議提共分為10項，包括民生物資採購及分流、交通和人員管制、停班停課等。

一旦進入4級防疫警戒，除了超商、超市、賣場及公用事業，允許民生必須的餐館、麵包店、蔬果行店面商家營業，傳統零售市場限制營業時間，僅開放40處自治營業場域生鮮和餐飲業攤商。

民眾除了採購食物、醫療和必要工作外，全都不的外出，防疫人員以外全面停班停課，警力也會派駐在賣場、民生物資發放點進行分流管制、限購措施，市府也會啟動61項物資查價措施，避免物價被惡意哄抬。

交通管制規畫52處縣市交界橋梁與19處高速公路匝道，共71處管制點禁止車輛進出，臺鐵、高鐵經過北市境內車站過站不停，北捷封閉車站部分出入口、調整營運班距，不跨雙北營運，公車只在北市市境營運，YouBike則是停止營運。

面對大量⺠眾身亡超過本市殯儀館負荷人數，確診遺體棺木在醫院、自宅、檢疫所及防疫旅館封棺後運至臺北市立第二殯儀館火化，若超過1天可火化數量，則會加開約可放置200具遺體的臨時停柩室。

(中時 )