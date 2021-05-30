直播》BNT已通過我國緊急授權 陳時中最新說明

本土疫情持續升溫，這波本土感染整整三週已累積6524人確診，87人死亡。指揮中心今天公布新增266例本土個案，另有89例校正回歸個案，增加11死，總計確診6879人，110人死亡。

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。確診個案中新增11例死亡。

指揮中心表示，今日新增之266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至5月29日。另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為臺北市85例，桃園市24例，苗栗縣、臺中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、臺東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增11例死亡個案（案1574、3972、4092、4582、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性2位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日。

指揮中心公布今日11例死亡名單。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，近日校正回歸數目，確診數逐次降低，檢測跟申報漸漸地跟上來，希望這週可以用健保即時申報系統取代原本的通報系統，接下來會把病人掌握得更迅速。

指揮中心統計，截至目前國內累計492,142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含454,051例排除)，其中8,160例確診，分別為1,133例境外移入，6,974例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另21例(案530、1589、1591、1676、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096)移除為空號。確診個案中110例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

(中時新聞網)