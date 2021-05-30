貝殼研究院近日發布了《2021新一線城市居住報告》，報告統計了大陸114個城市的居住負擔情況。報告顯示，房價收入比最高的10個城市分別是深圳、北京、上海、廈門、三亞、杭州、廣州、天津、福州和珠海。

據第一財經報導，資料顯示，深圳房價收入比以27.09位居榜首，這意味著普通居民家庭不吃不喝需要27年才能夠買得起屬於自己的一套房子。北京房價收入比25.1位居第二；上海房價收入比22.3位居第三；廈門房價收入比20.7位居第四。

深圳的整體房價水準已經超過北京上海。大陸國家統計局的資料顯示，今年2月，深圳二手房較去年同期漲幅達到了16％，位居全國大陸第一。可見自去年疫情以後，深圳的漲幅最大。

深圳的房價高，一方面是旺盛的需求。根據最新公佈的七普人口資料，深圳十年來的人口增量達到了713.65萬人，增量在各大城市中領跑，十年增幅達到了68.47％。

(旺報 )