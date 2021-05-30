雨來了！但卻造成部分地區大淹水。經濟部表示，因應今年度首波梅雨滯留鋒面影響，且氣象局持續發布豪雨特報，今日中午12時成立經濟部應變小組二級開設，嚴實戒備，面對極端氣候的挑戰，同時抗旱也要防災防淹水。

氣象局持續發布豪雨特報，受滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率，民眾不但注意雷擊及強陣風，山區還要慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

面對可能的雨勢，經濟部與水利署已於5月27日及28日密集召開會議，確認相關抽水站、抽水機的運作情況，同時也在易淹水區域預先準備超過1500部抽水機，包括近百台抽水機要機動支援，要求相關施工人員機具提前撤離河道，並加強水門、河道檢視，同時請各縣市政府所管轄的滯洪池，提前放空以預留滯洪空間。

今日清晨7~8時彰化縣沿海已有短時強降雨發生，造成部分地區積淹水，為防止災害擴大，水利署已完成抽水機及防汛擋板預佈，並通知彰化縣政府依汛期前所布置移動式抽水機進行抽水作業，以盡速排除淹水狀況。

(中時 )