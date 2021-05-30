從面相角度來看，耳朵也能看出一個人的命運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，耳朵厚、位置高、緊貼頭部、耳垂大的人都擁有順遂的運勢，此生非常有福氣，大富大貴，財運沒有衰敗的時候，非常好命。

▍1.厚耳

耳朵的薄厚代表著一個人身體的健康程度，若是耳廓端正勻稱，則頭腦比較聰明，做事有條理，屬聰明長壽之人。若是耳朵過於肥滿的人，則表示心、腦、血管方面可能會存在隱患，應培養運動習慣，飲食清淡較佳。

▍2.耳高

面對面看對方的耳朵時，耳朵比眉毛高，代表頭腦聰明，事業有成，重視精神層面的生活，情感也比較豐富。這種人很優秀，但不會瞧不起他人，能夠與人融洽相處，看人、做事都有眼光，貴人運好，能累積豐富的人脈和財富。

▍3.貼面

耳朵貼面是指一雙耳朵與頭部幾乎沒有距離，從正面看去，幾乎看不見耳朵，彷如耳朵收在腦後似的。貼面的耳相通常做事嚴密謹慎，行事果斷，能夠成為某一行業的領導者。有這樣耳相的人，無論男女，都有非常強的管理和經營能力，擅長投資，做生意會賺大錢，晚年也能夠收穫較為豐厚的財富，一生財運無衰敗之時。

▍4.耳珠

耳有垂珠是好福氣、好命運的表現，也是財富的象徵，通常一個人的耳珠越大、越下垂，則表示財運越旺盛，生活較為富足，不會有缺錢花的情況。耳珠也主導貴人運，通常耳有垂珠的人，心地比較善良，樂於助人，獲得多數人的讚許和喜愛，進而給自己帶來不錯的貴人運。要注意耳珠要飽滿、不外翹，整體和諧為佳。

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(中時新聞網)