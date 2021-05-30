16縣市豪大雨特報。（氣象局）

大雨狂炸！鹿港老街水淹及膝 龍山寺廣場變池塘

（14:48更新）雨區擴大！嘉義縣、台南市升級豪雨特報，北北基桃竹苗、中雲高及澎湖大雨特報，以及彰化縣、南投縣持續發布豪雨特報，受滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天彰化縣、南投縣、嘉義縣及台南市有局部大雨或豪雨，高雄以北及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

目前水利署發布嘉義縣東石鄉、台南市北門區一級淹水警戒，已經開始積淹水，台南市學甲區二及淹水警戒，3小時內可能積淹水。

氣象局表示，今天滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，各地高溫約28至30度，沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可以來到31、32度。

圖為今天0點至下午3點的累積雨量圖與水庫分布。（翻攝自氣象局）

至於水庫集水區有沒有解到渴，根據氣象局累積雨量圖顯示，台中附近的水庫有70至40毫米的累積雨量，高雄地區則是70至15毫米的累積雨量，南投2個水庫累積雨量也頗多，雨勢大部分下在彰化沿海地區及南投山區。

(中時新聞網)