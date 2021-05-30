香港女星李麗珍以三級片《蜜桃成熟時》奠定性感女神地位，未料爆出介入已婚髮型師馬桂燦（Jacky Ma）的婚姻，重創形象，近幾年再次靠著精湛演技，重新受到關注，近日她主演的電影《濁水漂流》即將上映，但她卻沒現身宣傳，「失蹤」原因也被港媒曝光。

李麗珍和吳鎮宇等人主演的電影《濁水漂流》，還沒在香港上映，就已入圍多個國際影展，她也有機會問鼎影后，據《東網》報導，李麗珍從4月4日為了《濁水漂流》出席香港國際電影節亞洲首映記者會後，就沒再現身宣傳。

而她突然失蹤的原因，就是家中出現巨變，原來父親去年因病離世後，上個月母親又中風，她只好推掉不少工作，專心照顧母親，並希望母親能康復，未料仍在近日離世，一年內經歷雙親過世，讓她大受打擊，每天在家以淚洗面。

幸好李麗珍身邊有女兒陪伴。(圖／翻攝自東網)

幸好女兒許倚榕陪在身邊，幫助李麗珍渡過難關，其實她之前也說過，曾因跟舊愛潘源良分手後，情緒波動大，女兒就是醫好她的原動力。其實，李麗珍情路沒有事業順遂，1996年和音樂人許願結婚並息影，生下了女兒許倚榕，但這段婚姻只維持4年就告吹。

之後她愛上有浪子詞人之稱的潘源良，兩人愛情長跑10年，歷經4度分合，之後男方到國外結婚，戀情黯然畫下句點，而她最轟動的情史，就是介入髮型師馬桂燦（Jacky Ma）的婚姻。

馬桂燦妻子甚至出書大爆3人荒唐史，指李麗珍曾與老公1個月內瘋狂做愛高達52次，老公還為李麗珍修剪恥毛，雖然李麗珍堅決否認，醜聞仍重傷形象。

(中時新聞網)