員林警分局破獲兩起出租套房從事性交易。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，「色情產業鏈」卻還再暗中流竄，員林警分局一日雙破出租套房從事性交易，警方忙著為防疫斬斷「人與人的連結」，也不禁搖頭，小心「快樂缺氧」超強副作用。

員林派出所員警28日晚間接獲線報，在員林市某間出租套房疑似有「人與人的強烈連結」，埋伏時發現1名穿著火辣的女子，熟練地帶領男子進入房內，待2人魚水之歡後欲離開時，當場人贓俱獲，林男坦承與蘇女以15分鐘新臺幣300元為代價，從事半套性交易。

無獨有偶，林厝派出所同日晚間，在1棟大樓裡的出租套房，循線埋伏查獲施男以40分鐘新臺幣1500元為代價，與詹女從事半套性交易，經量測額溫均正常，無新冠肺炎相關症狀，員警不敢大意，做好防護措施，於戶外偵詢處所製作筆錄，詢後依社維法裁處。

這樣1日雙破的場景讓員警感到十分無奈，同樣的時空裡，有人正因病毒的折磨在醫院接受治療，甚至等不到醫療救治就猝逝，而這些人不畏疫情，追求另一層面的「快樂缺氧」，實在是兩樣情。

員林分局長謝錫釗表示，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警戒警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結。疫情期間請各位民眾待在家享受天倫之樂，與陌生人保持安全社交距離，斷開「人與人的連結」除了避免病毒交流外，更讓自己免於受罰，疫情當前，不要以自己的健康與荷包作為賭注。

(中時 )