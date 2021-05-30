國民黨今天邀集藍營執政的14縣市首長組「抗疫聯盟」，上午開視訊會議討論疫情因應。會中各執政縣市首長提出，紓困要盡快，也希望紓困能發現金，一視同仁、沒有比較；且擔心物價波動，夏季電費又要調整，應要求油電能凍漲，這對物價穩定很重要。

藍縣市首長也認為，人民貸款壓力大，希望能如之前的三挺政策「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺勞工」，讓部分貸款能往後延，相信能紓緩人民壓力。疫苗部分，民眾希望要快、要夠、要好，應要求中央政府落實，快速拿到國際認可的疫苗；而疫苗地方能否購買的政策經常轉彎，中央應該清楚說明自行購買自行分配的疫苗難道就無效嗎？離島縣市長也呼籲能全面快篩，避免產生防疫漏洞。

國民黨主席江啟臣也提出「要紓困挺地方」、「發現金度難關」、「挺防疫要疫苗」、「開大門納善意」等四項呼籲，向中央喊話。江呼籲中央聽見縣市政府的聲音，將紓困下放給真正在第一線了解民眾需要的地方政府，提高紓困方案中地方政府執行的權限比例，讓地方政府有權限補助給需要的縣市民眾。

江啟臣也呼籲中央政府要回到國民黨一貫的主張，比照其他各國發放現金，直接給予有生活困境人民。防疫政策上，江表示，藉由疫苗來達成群體免疫是生活回到正軌的一個必要條件，國民黨代表廣大焦急等待的民眾向中央政府大聲訴求，「我們要疫苗！」

江啟臣最後呼籲中央要「開大門納善意」，防疫當然需要中央的集中指揮，但更需要融合民間的建議與智慧，封閉的決策體系不足以應變如此艱困迅猛的疫情局勢，分配地方政府更多執行的權限，聽取基層民眾真實迫切的需求，吸取社會各界專業誠摯的建議，接受民間團體善意慷慨的捐贈，才能真正做到共體時艱，共度難關的重要目標。

(中時 )