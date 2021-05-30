為加強防疫，新竹市12大公有市場上周已經完成清潔、消毒與實聯制建置，即日起果菜市場民主路、錦華市場（錦華街）、竹蓮街等路段攤販集中區每天清潔與消毒。市長林智堅也呼籲，民眾可先規畫採買品項，選在離峰時段前往，並縮短採購時間。

林智堅指出，考量傳統市場人潮較多，市府早在5月中旬禁止內用、禁止邊走邊吃，餐食一律僅供「外帶」。竹市12大公有市場目前都有定期消毒，又採單一出入口，並採取實聯制，更加強戴口罩宣導。

針對外圍攤商包含果菜市場民主路、錦華市場（錦華街）、竹蓮街、關東路、新源街等路，考量多為流動攤販，曾到訪多個地區，攤商集中區又無法管制單一出口，即日起將採取每天清潔與消毒，強化防疫。

林智堅呼籲民眾，傳統市場人潮多，民眾盡量挑選離峰時間前往採購，才容易保持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離，同時也盡量避免用手反覆挑選食材，並縮短採購時間。

另外，新竹市府28、29日兩天完成3025位醫事與防疫人員疫苗施打，新竹市醫事人員已有6成接種疫苗，林智堅強調，將持續向中央爭取更多疫苗，盡快完成醫事人員疫苗施打，讓防疫網更加堅固。

他也長再次感謝所有熱血醫護人員協助，專責疫苗施打站結合防疫與施打效率，目前已有其他縣市來諮詢，竹市樂於分享相關經驗，盼全台一起共同築起防護網。

(中時 )