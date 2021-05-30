前爵士中鋒馬克伊頓(Mark Eaton)不幸車禍去世，他今年64歲。當地警方報告，伊頓在美國時間周五晚間被發現倒在路旁，他是在猶他州騎單車的時候出意外，送醫後身亡。警方初步認定伊頓是自撞而不是被捲入其他車輛的車禍，他是個身高7呎4吋（224公分）的巨漢，也是NBA最厲害的火鍋王。

The NBA mourns the passing of Mark Eaton, a Utah Jazz legend and former president of the Retired Players Association. Mark was an All-Star, two-time Defensive Player of the Year and beloved member of our league. We send our heartfelt condolences to his family and many friends. pic.twitter.com/7AjsqwMwpt — NBA (@NBA) May 29, 2021

猶他爵士球團發布聲明：「我們為馬克伊頓的離去感到悲傷，他是我們隊史的一代名將，即使退役之後，做為一位好友與籃球大使也不斷給我們帶來助益。我們對他的妻子與家人致上深沉的哀慟，馬克將會被爵士大家庭永遠懷念。」

馬克伊頓生涯11季都效力爵士（1983-93），當時隊中還有名將「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)、史塔克頓(John Stockton)坐鎮，他們年年都打進季後賽。伊頓生涯場均僅有6.0分，但他是4次聯盟阻攻王、2次最佳防守球員，保有多項無法超越的紀錄。

伊頓場均5.6次阻攻、單季456阻攻，以及生涯平均3.5阻攻均是聯盟史上第一。隨著聯盟球風改變，球員射程寬廣，規則禮遇進攻方，伊頓的紀錄恐怕無人能破了，因此被列為籃壇最難被打破的紀錄之一。

當年爵士教頭為雷登(Frank Layden)，他曾引用前人的名言「你無法教人長高」來形容伊頓的絕對身高優勢。雖然伊頓只要踮個腳就能灌籃，爵士把他培養成防守型的中鋒，在那個主打禁區攻防的年代，他的價值無可估量。

伊頓因為膝傷與背傷困擾在1993年退休，他的53號球衣與後來的卡爾馬龍32號球衣、史塔克頓12號球衣共同高掛在爵士球場。

(中時新聞網)