效力巨人隊高階1A尤金翠玉隊（Eugene Emeralds）的台灣投手鄧愷威，30日再度登板先發，不過卻只投2局就退場，根據外媒報導，鄧愷威是因為手套抹了東西遭勒令退場，最終球隊以2比4吞敗，他也吞下本季第2敗。

鄧愷威今天先發面對洛磯隊高階1A，開賽就連飆2次三振，雖然對第3名打者投出四壞球保送，但讓下棒打者敲飛球出局，不過第2局卻出現狀況，在2出局後連續投出四壞球保送、觸身球、四壞球保送形成滿壘，接著被敲安打失掉2分，最後靠著三振結束這半局。

鄧愷威投完2局後，原本要繼續第3局投球，走上投手丘後，主審檢查了他的手套後，認為他手套抹外來物質被勒令退場，總計此役他投47球，投出5次三振、3次保送，被敲1支安打，失2分皆為自責分，賽後自責分率來到5.03。

其他旅美台將部份，響尾蛇隊小聯盟高階1A投手林凱威今天後援登板，投1局失1分、無關勝敗；響尾蛇隊低階1A的陳聖平、林家正同場先發出賽，陳聖平5打數盡墨還吞下3次三振，林家正也是3打數無安打。

(中時 )