親綠寫手林瑋豐(bj26bj)日前在PTT表示「工人吃什麼飯」 (翻攝PTT)

新冠肺炎疫情升高，國內提升至三級警戒，也規定外出必須戴口罩，但戶外工作者午間得否露天用餐引起討論，親綠寫手林瑋豐日前在PTT發文說「工人吃什麼飯」，引發爭議，綠委郭國文、藍委蔣萬安表示，部分職業狀況需在外用餐，只要保持距離就不開罰。

國內疫情升至三級警戒，規定外出強制戴口罩，政策施行後，PTT上也開始討論「工人中午在工地吃飯有違規嗎？」曾任高雄市長陳其邁助理的林瑋豐，日前在PTT上以bj26bj帳號發文表示「工人吃什麼飯」。

而後林瑋豐因宣稱中國打「認知作戰」，卻被網友抓包反串親中，PTT鄉民紛紛要求「瑋豐出來打球」，林瑋豐為此出面，對過往在PTT上的爭議留言道歉。

蔣萬安說，工程人員如需要飲食，只要保持適當距離，就可以在工地脫下口罩用餐，但有很多人還不清楚這項規定，所以要再次向大家說明，也請一般民眾別再拍照檢舉這些工人。

郭國文指出，出外強制戴口罩、不得脫口罩的政策出來後，有不少在戶外用餐的民眾遭人檢舉，但後來這些檢舉通通被認定無效，指揮中心後來也已重申，某些行業別，比方說營造工人，因工作需要，午間得在室外用餐，只要保持適當距離，都不構成違法。

郭國文說，對某些民眾來說，室外用餐是不得不的行為，指揮中心也再三強調不違法，除非是抽菸等不必要行為才違法。如果外界還有疑慮，指揮中心應再出面強化說明，以避免民眾擔憂自己的行為違規。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時 )