台灣疫情嚴峻，取得疫苗疫苗的進度讓民間憂心，民間團體紛紛願捐贈疫苗的聲音出現，中央疫情指揮中心卻仍堅持要由他們跟原廠簽約，引起民間反彈。國民黨立委李貴敏質疑，一個需要人民捲起袖子自己拚疫苗的政府是什麼政府？「指揮中心到底是擋病毒？還是擋疫苗？」

李貴敏質疑，為什麼民間企業、宗教團體可以輕輕鬆鬆在短期內買到數百萬劑國際疫苗？政府卻拿不出可以跟全民交代的成果？尤其政府不協助就算了，國難當頭、人命關天，還在怠惰拖延不放行？

藍委洪孟楷指出，昨天網友發現在疾管署發布的疫苗接種書上，明白有著「AZ、BNT、莫德納」這三款授權，何以過去到現在一直刁難BNT？而被網友抓包不到12小時，於週末晚上悄悄把該連結直接下架，沒有解釋、沒有說明。

對此，李貴敏提起上周五朝野協商時，陳時中說目前台灣緊急使用授權的疫苗有AZ、Moderna 和BNT，但幾個小時後，輪到答覆李貴敏提問時，又立即更正為只有AZ和Moderna 二種。

李貴敏說，她立即詢問陳時中《傳染病防治法》第51條既賦予中央主管機關緊急使用授權（EUA），何以經歐美廣泛注射的BNT不在緊急使用授權之列？陳時中當時向她解釋，是因為BNT沒有提供技術資料，簽了合約後回傳BNT，但對方沒有回覆，形同沒有完成合約。

李貴敏指出，國際商務的常識來說，如果沒有簽約，何來進入下一階段新聞稿的討論？邏輯根本就不通。如果BNT曾列入緊急使用授權，就可理解陳時中表示中央曾與廠商談判、簽約的説法。BNT既已有緊急使用授權，為什麼地方政府及民間仍不可進口？

李貴敏說，一般國際合約談妥後，以電子郵件交換合約掃描檔，就代表合約已經存在，接下來就是履約問題；假如BNT拒絕履行就有違約的問題而嚴重影響聲譽，還可能面對損害賠償。所以國際大廠絶不可能有陳時中部長所描述的不合理情事。因此，民眾絕對有權利知道疫苗採購到底出了甚麼狀況？

洪孟楷要求民進黨政府請向國人說明，宗教團體、民間企業都願意為台灣爭取更多疫苗，已讓我們脫離疫情傷害的此時，你們要持續當台灣疫情蔓延無法停止的罪人多久？

(中時 )