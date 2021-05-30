新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布全國社區篩檢站設置補助上路，設備的補助為20萬元，支援的醫師每班6000元、護理師每班3500元，另行政、清潔人員則是每日2000元。

指揮中心鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高之地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史之無症狀民眾為主要篩檢對象。

另為保全重度級急救責任醫院收治量能，陳時中表示，社區篩檢站的設置，請考量於社區健康中心或其他非重度級急救責任醫院設置為主，並考量通風良好之場所。相關設置規定，指揮中心將訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」。

自即日起，每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）為新臺幣（下同）20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。

至於支援採檢的醫師6,000元/班、護理師或其他醫事人員3,500元/班，每班以4小時計。每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日則是2,000元。

指揮中心提醒民眾，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

(中時 )