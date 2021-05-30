中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，為積極防治國內新冠肺炎疫情，針對中央機關、地方政府及醫療院所之防疫物資需求，均會全力支援並儘速供應，與地方政府共同攜手為守護第一線人員及國人健康而努力。據指揮中心統計，自今年5月3日至5月27日期間，已撥配一般醫用/外科口罩4508餘萬片、N95口罩240萬餘個、隔離衣161萬件、防護衣約27萬餘件，共計逾4900萬個/件。

指揮中心指出，為爭取防疫時效、加速防疫物資撥發效率，撥發中央機關、地方政府及醫療院所之防疫物資，除增加原來定期性撥配數量與頻率外，另依觀光局提供地方防疫旅宿房間數、COVID-19確定病例數計算，主動撥配物資予各地方政府統籌撥發轄區醫療院所、防疫旅宿及公務機關作為防疫及醫療使用。指揮中心亦會依中央機關、地方政府、醫療院所緊急防疫需求，額外撥發所需物資。

為因應COVID-19病患之醫療照護需要，指揮中心針對特定緊急需要，已緊急採購血氧機、呼吸器、製氧機及採檢亭等醫療器材、設施，提供病患及醫護人員更妥適之照護及工作環境，維護民眾與醫護人員的健康。

另，為使防疫物資撥發資訊透明化，讓醫療院所能了解物資撥配情形，自6月1日起，物資撥配資料將公布於衛生福利部疾病管制署網站「COVID-19防疫專區」，供各界查閱。

(中時 )