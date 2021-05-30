台灣疫情失控，疫苗成為當前熱門議題，宅神朱學恒點名，民進黨網路社群中心主任范綱皓和側翼現在網路傳播世界三大疫苗廠商假訊題，替國產疫苗辯護，對此，范綱皓反擊，AZ、Moderna、BNT疫苗處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打是事實，沒想到此話一出，遭到醫生潘建志的狠打臉。

范綱皓昨（29日）在臉書PO出圖卡，指控國外三大疫苗全都是二期後就上路，遭網友痛批造謠抹黑，連宅神朱學恒都在臉書痛批，民進黨底下的黨工菜雞為了替國產疫苗護航，造謠抹黑世界三大疫苗廠商，要說這背後沒有其他考量，他並不相信，「誰有空幫忙跟調查局檢舉一下，我想看無知覺青跑法院啦！」他更對范綱皓嗆聲，「范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文啊」。

而范綱皓稍晚也在臉書發文回應表示，關於前一篇「疫苗比較文」的討論，是根據FDA ClinicalTrials的網站，AZ、Moderna、BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打，是事實。而國產疫苗要不要去申請「緊急授權使用」（EUA）、是否能申請過，本就是依食藥署的規定辦理。

范綱皓指出，他和朱學恒等人最大的差別，「並沒有唱衰國產疫苗，也沒有攻擊外國疫苗」，他認為「外購疫苗」、「國產自製」，是台灣疫苗政策的兩個方向。他也不能理解攻擊國產疫苗，對現在的防疫有什麼幫助？疫苗要打進人體，不論外購，還是自製的疫苗，只要依據科學、依據法律，完成相關程序，就不該受到攻擊。

對於范綱皓的說法，潘建志今（30日）也在臉書發文批評，錯的離譜，這種事還是要聽醫生講，不是本行的人搞不清楚的，美國沒有給AZ緊急使用授權，自己臉書都寫過N次，范綱皓寫錯了；其次，美國已經給BNT，嬌生，莫德納緊急使用授權（EUA)，而這三隻通過美國EUA的疫苗，都在之前完成了第三期隨機/雙盲/安慰劑人體對照組抵抗病毒實驗，個案數都大於三萬人。

(中時新聞網)