南庄山區山頭烏雲密布，但雨就是下不來，讓鄉親急得直跳腳。（謝明俊攝）

頭份尖山下圳水量顯增加，臨時抽水站水量爆滿，鄉親趕往關心。（謝明俊攝）

頭份尖山下圳水量顯增加，臨時抽水站水量爆滿。（謝明俊攝）

苗栗縣30日全縣都有降雨，以三義降雨最多，達40釐米以上。（謝明俊攝）

枯旱已久的鯉魚潭水庫，30日補進不少水量。（謝明俊攝）

苗栗30日因梅雨帶來鋒面，全縣都有降雨，鯉魚潭水庫集水區降雨最多降雨達40釐米，小有進帳。但永和山水庫上游南庄山區，以及明德水庫集水區降雨都只有個位數，自來水公司宣布如果未來2天降雨情況未好轉時，頭份竹南地區停水將從6月1日起延長8個小時。

這波梅雨鋒面帶來苗栗近半年來難得的降雨，30日清晨，苗栗全縣幾乎都有一波大雨，中午以後，降雨持續增加，其中降雨量最多的三義，多達40釐米，另外，卓蘭、大湖、泰安等鄉鎮都有相當不錯的降雨，這幾個鄉鎮都屬於鯉魚潭水庫的集水範圍，水庫進水量由一早的5.67／cms（立方公尺／秒），大幅增長至中午的14．77／cms，如果以此流量計算，鯉魚潭水庫將有機會補進百萬噸以上水量，對旱象解除不無小補。

至於永和山水庫及明德水庫集水範圍，29日括南庄、獅潭及頭屋等地區降雨只有少數的4至5釐米，南庄地區30日一早雖曾下了一場大雨，但不久即停，直到中午以後，才有較明顯的雨勢。

負責供應的永和山水庫水源的田美堰，30日上午的供水情況一度不佳，田美堰下方2處伏流水露頭的水量明顯下降，顯示前一天的少量降雨，並未帶來較佳水量。關心水情的鄉親紛紛前往田美堰查看水量，見到南庄加里山頭籠罩著厚厚烏雲，雨卻下不來，鄉親們急得直跳腳。

由於頭份市及三灣鄉在29日曾下過一場大雨，使得中港溪中游水量明顯增加，其中尖山下圳水量30日上午呈現爆滿狀況，由於水利署已在尖山下圳與東興排水道交界處，設置抽水站，將圳水全部抽進東興淨水場使用，因此，這波降雨並未浪費，全被留下使用。

不過，由於旱災中央災害應變中心5月19日決議，至5月31日前若水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上，預定自6月1日起，原頭份竹南地區分區供水區域，將延長停水時段8小時，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前1日晚間10時開始，復水時間由0時延後至上午6時。

(中時 )