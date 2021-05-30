屏東環保局30日一早立即針對周圍環境環保清消，東隆堂停業2天，有1名接觸者安排採檢及自主健康管理。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

彰化縣政府29日公布確診者案「7315」足跡於26日到過屏東枋山東隆堂，而停留時間雖僅2分鐘，但消息一出後仍引起民眾恐慌，屏縣府更是在深夜看媒體報導後才知道，連忙漏夜展開疫調，並在30日一早消毒相關足跡，對此，屏縣府強調，疫情三級警戒絲毫不能疏漏，未來加強地方政府的橫向連繫通報也是重點，以免出現防疫破口。

「屏縣府嚇出一身冷汗！」屏縣府指出，依據彰化縣政府29日公布確診者案「7315」的足跡，橫跨彰化、雲林、南投、台南、屏東、台東等多個縣市，但縣府團隊直至深夜看到媒體報導才知曉曾有確診者來過屏東，且經連繫彰化縣政府後發現，對方根本未知會屏縣府，團隊人員真的嚇到了。

但縣府衛生局仍不忘立即展開疫調，並請警局漏夜協助足跡調查及比對，發現確診者26日自行開車南下，當日下午15時左右曾至枋山東隆堂，停留約2分鐘購物外帶後離去。

縣府強調，環保局30日一早立即針對周圍環境環保清消，東隆堂停業2天，有1名接觸者安排採檢及自主健康管理。

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