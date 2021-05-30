受疫情影響，一年來不少新人的婚禮延期或取消，大陸疫情趨緩，近期出現「補償式婚禮」，五一假期期間，僅五天的時間，就出現超過40萬對新人舉辦婚禮，且每對新人的婚禮消費平均達到22萬元( 人民幣，下同，約台幣95萬元），是6年前的3.5倍以上。

大陸一對新婚夫婦孫燕和沈駿，由於疫情的原因，原本計劃去年舉辦的婚禮延到今年5月才舉行。孫燕表示，在旺季，婚禮場地基本上要提前半年到一年預定，為了訂到現在心儀的婚禮場所，他們夫婦倆早在一年多前就已經付了婚慶公司的訂金，但即使這樣，還是有不少人比他們更早出手，他們本來訂2月份，但是因為疫情又延到5月份，像5月1日這樣的黃金日期，在去年就已經被預訂掉了，並表示，有感「最近舉辦婚禮的人實在是太多了」。

大陸婚慶市場業內人士表示，5月份本來就屬於傳統的婚禮旺季，加上過去一年多因疫情陸續累積的婚慶需求，造成了近期大陸各地的婚禮潮的湧現。5月22日是一個全國爆單日，這一天他本身的公司總共主持了212場婚禮，去年公司整個團隊有150位主持人，現在增加到258個主持人，並且在各個城市，包括杭州、寧波、常州、蘇州、三亞這些城市，主持人的數量還在不斷增加。

大陸婚禮策劃創始人李岩表示，公司今年平均的訂單跟去年相比，提升了15％至20％的客單，所以客戶對於婚禮的需求，仍然還是很旺盛的。

據大陸相關市場調查顯示，在大陸一線城市，已有30％的新人會將婚禮相關的全部事宜整體委託給專業機構。大陸業內人士認為，大陸婚慶市場已進入繁榮成熟期，行業已經開始逐步整合婚慶服務上下游產業鏈，預計未來將保持5％左右的年復合增速，到2026年，預計將突破2萬億元。

(中時 )