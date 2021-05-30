中國信託金融控股公司今（30）日表示，接獲通知，旗下孫公司中國信託資融公司（簡稱「中信資融」）1名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19）。截至今日為止，中國信託商業銀行有3名同仁、台灣人壽保險公司有3名同仁、中國信託資融有1名同仁，合計7名同仁確診。

金融同業持續傳出員工確診案例，元大銀、上海商銀29 日均接獲通知，分別有1名內勤員工確診。上海商銀表示，該內勤員工未與客戶接觸，上班均依規定全程佩戴口罩。目前該名員工正依照衛生主管機關指示進行相關治療，該行亦持續追蹤與關懷該名員工的情況，並提供必要的協助。

元大金亦表示，被通知確診的員工工作性質單純，無跨樓層區域業務往來，對營運業務沒有影響，兩家銀行都已完成環境消毒。

中信金控表示，為保護同仁安全及避免感染風險，中信資融已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理。

中國信託金控呼籲員工及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

上海商銀表示，審慎因應嚴峻的疫情已強化防疫管理，實施異地備援辦公及分流上班，採取視訊會議，建立分行備援機制與客戶分流，以及暫停業務人員實地拜訪客戶與外部人員來行訪問等措施，營業櫃檯並加裝透明隔板，配發櫃員護目鏡，同時強環境消毒作業，已持續關注疫情變化滾動式精進各項防疫措施，以守護環境安全，保護員工及客戶的健康。

(工商 )