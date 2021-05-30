黃姓民眾在寒舍花岸際下竿獨釣，因未注意潮水受困礁石上。（金門海巡隊提供）

金門海、岸巡隊聯手將黃姓釣客救援上艇，順利完成救人任務。（金門海巡隊提供）

金門黃姓釣客今天中午到寒舍花下竿，未注意海水悄悄上漲，受困在岸際礁石上，金門海巡隊接獲岸巡通報，順利接力援救上岸，虛驚一場。

今天中午11時43分許，金門岸巡隊機動巡邏組發現1名釣客受困寒舍花岸際礁石上，眼看不斷上漲的海水即將淹沒礁石，加上救援路線均遭海水隔斷，趕緊回報第12巡防區指揮部火速調派線上巡防艇CP-1020艇趕赴現場，並通報消防隊協同救援。

在機動巡邏組持續在場監控引導下，12時32分CP-1020艇趕抵現場，艇員動用救生繩及救生圈，12時45分順利將黃姓釣客救援上艇，現場檢視沒有外傷，且意識清楚，上岸後自行返家，順利完成救援任務。

海巡指出，目前防疫期間，縣府公告暫停海域遊憩活動，雖然海釣不在禁止項目內，但禁止10人以上群聚，同時要全程佩戴口罩，並提醒東海岸多為險礁地形，不但暗潮洶湧，而且潮差甚大，民眾要注意做好自我安全防護。

(中時 )