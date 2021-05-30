家醫科醫師李佳燕昨（29）日深夜在臉書貼文表示，在疫情風聲鶴唳之際，高雄市是全國最迅速打完這批疫苗的城市。在疫苗撥下的當天起，醫療人員的手機就陸續接到施打疫苗的簡訊，要如此迅速而有條不紊地進行這項工作，必須早已策劃好更精細的施打順序，並且事先造冊完畢，相當佩服高雄市衛生主管單位的效率。能親身體驗縝密規劃下的行動，當下非常感動，也感謝。

高雄市長陳其邁部屬疫苗接種工作超前，超高效率獲民眾讚賞有「尬思」。(圖:截自高雄市長陳其邁臉書)

貼文也引起醫護警消人員及家屬的共鳴，底下留言指出「真的！效率超高！晚上7:00前送出登記表單，8:44收到確認簡訊回覆，明天施打！」、「兒子是警消人員今天也打了，覺得很感謝。」、「說真的，這次施打非常積極，讓第一線的人安心不少，在醫學中心非常有感」、「還有幫忙保疫苗險！」、「謝謝邁市長，家中有醫護背景的都迅速打完了，家人安心不少」

高雄短短一天半疫苗接種進度達成65%，圖為疫苗接種進度說明。(圖:截自高雄市長陳其邁臉書)

但也有留言指出，「當別人還在紛紛擾擾時，已經有人默默努力追趕付出」、「好羨慕喔～新北人留」、「我妹妹在新北市的診所上班，聽她說已經跑兩次衛生所都排不到，每次限額100人，因為隊伍很長，雖然不知道自己有沒有在限額內也只能跟著排，然後兩次都是快排到自己了才知道自己沒在一百名內，又得下一次再重新排。而且還有人去代排的，被人質疑，當場吵起來，亂成一團。比較起來高雄效率真的很高。」

高雄市議員邱俊憲也呼籲，除了爭搶疫苗配額，請勿忽視各地實際施打疫苗的能量與效率

。邱俊憲指出，台中市長硬是要點名高雄拿太多，盧市長也信誓旦旦的說，「現在每天都在和病毒賽跑，疫苗早打一天，就早跑贏病毒一天，全民都應注射疫苗…」，但，根據疾管署正式統計，這一波大家都喊不夠用搶著要的疫苗，台中市施打數量是六都最少！

而新北市長也說，其他縣市有多的疫苗都給他，但邱俊憲強調，這次配發給新北市的18,000劑疫苗，除了第一天的5,502人次外，新北市施打疫苗卻是週休二日，週六僅部分醫療院所開放共施打73人次，5月30日適逢週日未開放施打。在6月1日中央撥補第二批26萬劑AZ疫苗前，新北市在5月31日仍有超過一萬劑的疫苗可供施打。

反觀被責難疫苗拿太多的高雄，在第一天施打的數量，是高過於台中的兩倍，一天半內，更是完成超過一萬三千劑疫苗的接種工作，把中央分配給高雄的兩萬一千劑完成了65%，高雄是努力的希望能在下波疫苗撥補前，能夠盡力全數施打在第一線的防疫人員，高雄的疫苗真的有多拿嗎？

圖為高雄市目前醫療整備量能。(圖:截自高雄市長陳其邁臉書)

實際上高雄造冊需求疫苗是超過三萬劑。相信具體的施打進度，是證明地方政府實際需求狀況的鐵證！邱俊憲強調，疫苗總數量目前的確不足，但第一線防疫面對風險是不分南北的，提高各地醫療能量防護能力，亦是在確保各地面對疫情侵襲時，可能需要的醫療聯防戰力。

(中時新聞網)