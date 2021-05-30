全台疫情失守，各縣市相繼傳出有確診病患，叫國人憂心不已，連日常都繃緊神經，可生活還是要過，部分民眾必須外出工作以維持家計，這也讓一名人妻日前在臉書發文，稱自己擔心老公下班回家把病毒帶回來，因此要求他對方暫時睡外面，或回家前先用漂白水泡全身消毒，不過這些提議全被老公否決，該文曝光後隨即引發熱議。

人妻逼老公下班全身泡漂白水消毒，網友超傻眼。（圖／臉書_靠北老公2.0）

根據臉書社團「靠北老公2.0」該文指出，日前一名人妻網友為了孩子、為了家著想，面對染疫危機，她向每天必須外出上班的老公提出2種選項，一是在戶外車庫旁搭帳篷住，二是搬回媽媽家住，並向丈夫喊話「你不為我想至少要為孩子想，我是為小孩好，只要台灣疫情解除後你還是可以回來住回來生活，又不是要求你一輩子不能回家。」

不過老公聽完後斷然一一拒絕，氣得該名人妻網友PO文大罵「你同意我就讓你回來住，但你又不要，這樣不行那樣不行，又在朋友面前唸我，現在非常覺得嫁給你是我這輩子最錯誤的選擇。」

該文一出，果然隨即引來網友議論，儘管原PO出發點是好的，可作法似乎太過激進，不少人先後在底下留言批評「你老公真可憐」、「妳要不要自己先泡進福馬林」、「還有漂白水根本不能拿來泡澡好嗎」、「感覺是緊張過渡了，防疫險買好買滿吧」、「妳這麼擔心，要不換妳去睡帳篷、泡漂白水吧」，由此可見，民眾防疫期間應謹慎，也切勿過度緊張。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)