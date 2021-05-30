瑩碩（6677）布局中國一致性評價傳捷報！30日公告與中國合作夥伴共同開發的精神科藥物—鹽酸米那普侖膠囊，向中國國家藥品監督管理局（NMPA）遞交藥品註冊申請已獲受理，成為中國推動一致性評價以來，首家遞交該成分藥品申請上市的公司，有機會成為該成分首家通過一致性評價的廠商，領先同業搶攻中國抗憂鬱藥市場商機。

根據IQVIA資料顯示，該產品於2020年在中國市場的年銷售規模將近8,500萬人民幣，過去三年年複合成長率近七成，但目前市場上銷售的產品並未通過一致性評價，因此，瑩碩若順利取得是一致性評價，未來將可在醫保支持下，帶動醫療機構的優先採購選用，快速攻佔市場。

總經理顏麟權表示，「鹽酸米那普侖膠囊」主要用於治療成人嚴重憂鬱症，是瑩碩第一個在中國市場申請上市許可的藥品。該藥品於台灣製造，並在中國成功完成人體生物等效性試驗，充分展現公司在技術研發與搶攻中國藥品市場的卓越成果。該藥品已授權給專攻精神科用藥領域且營銷通路遍布中國31個省、市、自治區逾5,000多家各型醫院的一家藥業公司。

在中國市場，鹽酸米那普侖製劑產品僅核發一張藥品許可證且尚未受到帶量採購政策影響，藥價享有相對優勢。

顏麟權指出，同成分的藥品，瑩碩在台灣已銷售多年，挾治療效果佳且安全性高的優勢，普遍成為精神科治療成人嚴重憂鬱症藥物。藉由中國推動一致性評價的機會，瑩碩按照中國藥監局嚴格的藥品審查標準進行產品優化，並於去年中國疫情最嚴峻的期間進行人體生物等效性試驗通過。此次成功遞交產品上市註冊申請，是瑩碩布局中國一致性評價的重大里程，公司同時有多項技術平台透過授權、技術合作佈局中國市場，料將持續展現營運成果。

(工商 )