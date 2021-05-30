新冠疫情嚴峻，全台灣上升至3級警戒，民眾外出沒戴口罩會被開罰，在台灣不遵守防疫規定只是罰錢，在菲律賓真的可能被槍斃，一名63歲老翁就因為外出沒戴口罩，還威脅勸說的防疫人員，當場被警察一槍斃命，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）後續更強硬砲轟不遵守防疫規定的人「沒大腦」。

綜合菲律賓新聞網站Rappler、菲律賓《每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）、德國之聲報導，2020年4月1日，菲律賓總統發表全國電視演說時強硬表態，針對在新冠封城期間違反防疫規定的民眾，如果軍警在取締期間遇上麻煩或生命受到威脅，「我對警察及軍人的命令是」，「開槍打死他們」，「明白嗎？就是死，如果惹禍，我會送你進墓地。」

同年4月4日，菲國南部民答那峨島北傲骨山省（Agusan del Norte）一名63歲阿伯就因為外出沒戴口罩，受防疫人員勸說時動粗而遭菲國警察直接槍斃。據信事發當時這名阿伯已經酒醉，菲國警方指出，一名防疫人員上前警告阿伯要戴口罩，結果阿伯反而生起氣來，對防疫人員嗆聲，還揮舞鐮刀要攻擊防疫人員，最終阿伯被警察直接槍斃。這起事件也成為菲國爆發新冠疫情以來，首見因為違反防疫規定而被槍斃的案例。

今年春季以來菲律賓新冠肺炎疫情再起，杜特蒂5月初下令警察可以逮捕任何沒有將口罩戴好的民眾，並且對他們加以調查。「我對警察的命令是：為了保護大眾，逮捕那些沒有好好戴口罩的人」，「拘留他們、調查他們。」

杜特蒂表示，他必須要嚴格執行防疫規定，因為菲律賓無法再承擔更多病例，更撂重話，嗆不遵守規定的人「沒大腦」。

「很多人死了，很多人住院，專家說感染人數在下降，但是醫院仍很滿，所以如果你真的有腦袋的話，真的會思考的話，遵守政府的指令吧，這不是為了政府，是為了國家利益，讓你不感染別人，別人也不會感染到你。」

據世界實時統計數據Worldometer網站，至今菲律賓共有逾121.6萬人確診，超過2萬人死亡，每日都增加數千起病例，昨（29）日新增7,443人確診。

(中時新聞網)