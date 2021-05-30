新冠肺炎疫情延燒，衝擊醫療量能。中央流行疫情指揮中心今日宣布，即日起專責病房將以2人1室為原則，床數須達急性病房總床數的10分之1。若收治非感染者，健保不給付，沒達標的醫院，會將收治病人數列入評鑑指標，撤銷醫學中心資格。

衛福部次長石崇良今在指揮中心記者會上宣布，即日起專責病房將以2人1室為原則，若醫院有硬體限制一定要加開，床數須達急性病房總床數的10分之1。若收治非感染者，健保將不給付，針對沒達標的醫院，會將收治病人數列入評鑑指標，撤銷醫學中心資格。

另外，在調整病房的過程傳出部分病人不願意和別人安排在同室，對此石崇良呼籲病人配合，才能收容更多病人，可出院的病人也要配合出院。指揮中心已聯繫交通部提供防疫計程車的聯絡窗口，讓出院的病人搭車返家進行7天隔離、自主健康管理。

因應收治量能，石崇良表示，希望醫院趕快調整人力，有些醫院已經開始投入非院本內科的人力，我們非常感謝，其餘也應該要趕快調整，因應照顧需要的需要，指揮中心也放寬人員津貼計算基準，所有醫護人員每人每班1萬元津貼，沒有人數限制。

石崇良表示，過去不到3周時間，雙北地區已有6000多名確診者，其中3、4成需要收治在醫院。重症病人受限於地區分佈，過去都以就近送醫為原則，造成重災區醫院病房爆滿，22日起指揮中心已介入協助，對於使用氧氣的，若衛生局在病房調度有困難，中央協助按照順位，需要氧氣的先分派到急救責任醫院的專責病房收治，都滿的時候，第2輪會有外縣市的急救責任醫院收治，第3順位則是北區重度急救責任醫院收治。呼吸器的病人，因需要的複雜的照顧，則會先送重度級急救責任醫院，其次才是外縣市的重度級急救責任醫院，第3才是北區的重度級急救責任醫院。

另一方面，石崇良表示，指揮中心也讓中南部、台北醫學中心建立綠色通道，互相支援，做即時的調遣。中間所延伸的轉診救護車費用，全部由指揮中心支應。

為加強居家隔離者的照顧，石崇良表示，昨日已經開始試辦發放血氧機，指揮中心已緊急採購1.5萬個血氧機，6月2日送到衛生局，配給需要居家隔離的病人。據了解，雙北地區也有開始提供給高風險病人。

另急診醫學會也提供線上檢傷平台，居家檢疫者可以藉由這個平台來諮詢，需要用藥也可以開立藥物，若需要就醫，就會聯絡衛生局安排後送醫院。這個平台明日起線在新北市推出，台北還需要行政協調。

(中時 )