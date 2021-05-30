關乎大陸25兆元（人民幣，下同）銀行理財市場重要新規將落地。5月27日《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》出爐，將從6月27日起施行。主要內容包括明確理財產品銷售機構範圍、產品發行方和銷售方責任等，並就產品銷售機構、銷售人員從事理財產品銷售業務活動提出18個禁止性規定，也被視為資管新規發佈、理財子公司成立後，對商業銀行銷售理財產品的新規定。

此外，該《辦法》也進一步完善禁止性規定。禁止單獨或突出使用絕對數值、區間數值展示業績比較基準，防止變相宣傳預期收益率，更好促進產品淨值化轉型，推進打破硬性兌付預期；第三是設置《辦法》實施過渡期，為機構做好業務制度、系統建設、資訊登記和披露等準備工作預留時間。

根據《經濟觀察報》報導，大陸銀行業理財登記託管中心數據顯示，截至3月底的銀行業理財市場規模達到25.03兆元，全市場理財投資者達到4979.63萬。值得注意的是，該《辦法》將理財產品銷售機構分為2類。第1類是銷售本公司發行理財產品的理財公司；第2類是接受理財公司委託銷售的代理銷售機構。

這也意味支付寶、京東金融等第三方廠商廠商互聯網銷售平台確定暫被拒於門外。甚至不僅是理財產品，去年以來包括互聯網存款、互聯網貸款等業務都得到監管的進一步規範。

中郵理財有限責任公司副總經理劉麗娜表示，資管行業與互聯網的結合要以充分的消費者保護和資訊披露為前提，如果能把各種前提條件清晰化，相信二者未來可以進行規範合作。

(旺報 )