首批15萬劑莫德納(Moderna)新冠肺炎疫苗於5月28日運抵台灣，然而有網友指出，美國莫德納網站卻查無本批來台疫苗的批號；中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，國際疫苗廠於全球各地設廠，並因應各國規定有不同的標示。我國購買的Moderna疫苗為歐洲廠生產，該廠生產的疫苗標示為「產品批號」及「有效日期」，而美國廠疫苗標示為「產品批號」及「生產日期」，兩者所使用的疫苗標示顯然不同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日前網友看到的美國Moderna網站，是提供在美接種疫苗者做查詢，台灣使用的疫苗是由歐洲廠生產，也是與歐洲訂購，因此不適用於查詢我國購買的Moderna疫苗。

陳時中強調，我國購買的Moderna疫苗皆為原廠進口，只要是不同廠的製造，都會檢視技術性的資料，並且核可後才能進來，本次採購的疫苗來源清楚且可靠，經各項疫苗檢驗封緘作業，並注重運送及儲存等條件，確保國人用藥品質安全無虞，請國人安心接種。

食藥署今日也回應，已於5月28日晚間完成二批Moderna公司COVID-19疫苗共15萬劑的冷鏈查核與樣品抽取，目前刻正於食藥署國家實驗室檢驗中，目前市面上並無該產品流通。

(中時 )