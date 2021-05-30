本土疫情嚴峻，在曝光的確診個案足跡中，多半都集中在傳統市場，也讓傳統市場的人流控管成為話題，而在市場擺攤的「涼糕哥」游勝綸今（30日）則在臉書曬市場冷清照，並感性嘆，他在凌晨三點半為了生計仍選擇出門：「攤商們也是為了工作、為了扛一個家」。

「涼糕哥」游勝綸過去因在市場打赤膊賣涼糕而爆紅，不過涼糕哥出道後發展並不順遂，他結束短暫的演藝路後，最後重回涼糕攤工作，而近日適逢新冠疫情延燒，游勝綸的擺攤生意已休了快2個禮拜，但為了生計，他昨天仍在凌晨3點半出門擺攤做生意。

適逢主播主播宋燕旻昨在臉書發文討論市場群聚，也讓游勝綸有感而發：「覺得蠻難過，但也不可否認有人的地方就是有風險」，游勝綸理解宋燕旻是為了工作去採訪，也讓游勝綸感嘆：「攤商們也是為了工作、為了扛一個家，現在疫情嚴重的當下，真的每個人工作都很辛苦，如果能乖乖待在家，我也不想出門，但有些人真的沒得選擇」，最後，游勝綸希望疫情儘早結束，生活能恢復原狀。

宋燕旻昨到傳統市場採訪，發現聚集滿滿人潮，讓她憂心地發文提醒群聚，未料引發部分市場攤商不滿，對此，宋燕旻今早則在臉書正面回應：「沒有多方思考攤商的難處跟生活困境，在此向他們致歉『對不起』」，宋燕旻也強調，她的原則沒有變，只要群聚的地點，不管是傳統市場、賣場或是百貨公司，只要群聚的地點就該要省思，同時，宋燕旻並向市場、攤商提出5大建言，例如市場實名制、分流、外送以及宅配蔬果產品等等，宋燕旻還提供各地農會蔬果箱快遞、線上生鮮採買等資訊。

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(中時新聞網)