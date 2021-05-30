Bii今開直播為粉絲防疫打氣。（翻攝畢書盡IG限時動態）

畢書盡（Bii）近期防疫待在家、僅短暫外出買菜，今（30日）在家中開直播，為民眾防疫打氣、陪粉絲們一同吃午餐，只見他吃著老婆事前準備、幾乎沒有澱粉的營養午餐；問他在家會否親自下廚，做些簡單的料理？向來親自下廚的Bii，推薦不擅烹調的粉絲也可以試試料理包：「現在很多料理包做得很完整、味道也不錯，用料理包去做不用花那麼多時間、比較簡單，或許之後開直播做大家看，如果大家想看我就來做」。

直播期間不見他的老婆、女兒，只有愛犬入鏡，聊及居家防疫做什麼事打發時間？Bii表示自己在家很多事做，除了玩遊戲、跟女兒玩，他也利用跑跑步機健身，並推薦大家以瑜珈墊做一些伸展動作，或舉啞鈴都是不錯的方式。除了分享防疫期間生活起居，Bii也提到自己練肺活量、飆高音的方式，「每天早上起床後都會在家裡大叫，唱歌最好是從模仿開始，再從中找到自己的特色及方式」。

許多粉絲留言擔心他7月份在台北小巨蛋一連兩場的演唱會，會否受疫情影響而延期？Bii表示：「現在真的什麼都沒辦法確定，疫情期間一切遵守政府防疫規定，所有活動後續再一次整理好給大家。」直播尾聲，他不忘呼籲大家多一些正向思考，耐心等待疫情過去、做好防疫措施，「可以趁這段時間給自己多休息，與家人多相處」。

(中時 )