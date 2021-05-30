受到滯留鋒面影響，高雄降下豪雨，高市府環保局各區清潔隊除了在疫情期間持續進行清消作業外，於30日更加派214人執行全市3221處道路側溝洩排水孔的巡檢及雜物清除工作，以利降雨時保持水流順暢，避免排水系統堵塞，造成道路積淹水。

高市府環保局表示，因氣候變遷，強降雨發生的頻率及強度也隨之增加，為了防止天然災害造成民眾不便，平日就超前部署，要求各區清潔隊進行道路側溝的巡檢及清疏工作，根據統計，今年1月起截至29日，共已動員清疏人力2萬1849人次，完成側溝清疏長度1088公里，清疏量8635公噸。

由於高雄30日降下豪雨，高市府環保局不敢掉以輕心，再加派214人進行全市3221處道路側溝洩排水孔巡檢及雜物清除作業，並隨時監控氣象資訊，一旦發布颱風、豪大雨特報，或是發生積淹水情形時，將機動派員巡檢易淹水路段及低窪地區水溝及洩水孔，疏通洩水孔及清除溝蓋上樹葉、雜物，以利大雨宣洩，防止強降雨造成道路積水。

高市府環保局也呼籲，民眾切勿以雜物、盆栽佔用覆蓋溝孔，否則將會妨礙清疏作業及排水功能，若發現水溝阻塞情形，可立即通報各區清潔隊或撥打1999，環保局將儘速派員處理。

高雄市水利局說，目前高屏溪川流量7cms，高屏堰取水約57萬噸，並配合伏流水及地下水約63萬噸，供水正常。

(中時 )