根據新華網引述烏拉圭公共衛生部近日發佈的報告顯示，在接種第二劑大陸科興新冠疫苗14天後，可以減少97％的新冠死亡病例。

根據烏拉圭官方的這份報告，在完成兩劑科興疫苗接種的71萬2716人中，有5360人在接種第二劑疫苗14天後的新冠病毒檢測呈陽性，其中19人需要進入重症監護病房治療，6人死亡。

而統計3月1日至5月25日期間，對接種科興疫苗的人群進行的監測顯示，每10萬人口每天感染新冠人數為36.89，進入重症監護病房人數為0.17，死亡人數為0.04；在沒有接種疫苗的人群中，每10萬人口每天感染、進入重症監護病房和死亡人數分別為85.17、5.15和1.05。

因此該報告透過上述數據顯示，在接種第二劑科興疫苗14天後，可以減少57％的新冠感染病例、95％的重症病例以及97％的死亡病例。同時截至5月25日，烏拉圭45.8％的人口接種了至少一劑新冠疫苗，28％的人口完成兩劑接種。

(旺報 )