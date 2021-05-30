BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

國內疫情升溫，針對今日上午瘋傳「疫苗接種須知暨意願書」，上頭清楚寫的標示，台灣目前已預採疫苗種類包含AZ、BNT及莫德納，皆已通過過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用，對此，中央流行疫情指揮中心陳時中回應，本來COVAX要配送9萬5千劑的輝瑞疫苗，卻突然在5月3日通知無法供應。

今(30)日有網友在PTT八卦板分享3月接種AZ疫苗的「疫苗接種須知暨意願書」，該意願書3月10日一版仍有「Pfizer-BioNTech之COVID-19疫苗是含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白之mRNA疫苗，本疫苗已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，不過關於Pfizer-BNT疫苗「通過我國緊急授權使用」字樣在今日凌晨2時55分遭撤換，目前新版意願書中已看不到BNT疫苗相關說明。

陳時中表示，有看到民眾質疑「疫苗接種須知暨意願書」有BNT，上頭寫BNT已取得緊急授權使用(EUA)，陳時中說，近來要施打疫苗，上面都須要有EUA，如果你現在要打輝瑞的話，是有EUA的，但問題是輝瑞或是BNT都沒有進來，陳時中大家都知道我們跟BNT的合約有觸礁、擱淺及延遲，但我們沒完全放棄希望。

陳時中指出，一月底我們有得到COVAX配發輝瑞疫苗，第一階段我們也表達願意接受mRNA的疫苗，第二階段到2月4日沒有表達放棄，就把台灣列入分配名單，確實我們也被配發到9萬5千劑的疫苗，所以我們認為COVAX既然已通知我們，已在配送名單且有一定數量，所以在開始打疫苗時，就把BNT、輝瑞列到名單中。

陳時中說，若真的到時進來，也要通過我們審查程序，我們的EUA給他後，才可以開始使用，很遺憾的到5月3日，COVAX通知我們無法供應輝瑞疫苗，所以我們本來的計畫是有包含輝瑞及BNT，但疫苗接種書約寫了，我們覺得不用特別改。

食藥署署長吳秀梅表示，BNT疫苗會在「疫苗接種須知暨意願書」中，是因為早先向COVAX預購疫苗時，BNT屬於我方可接受之疫苗，所以才會納入意願書中，不過輝瑞目前尚未將BNT疫苗緊急使用的文件送食藥署審查，因此該疫苗仍未取得緊急使用授權。

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(中時新聞網)