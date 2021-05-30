本土新冠肺炎疫情感染源五花八門，台中市29日傳出33例確診案例創下新高，包含4起家族內群聚感染，足跡遍布北屯、太平、潭子等地的傳統市場及賣場。市議員黃健豪說，他個人及地方上許多民眾都支持以快篩盡快圍堵疫情擴散；呼籲中央疫情指揮中心，盡速讓國人施打有效且足夠的疫苗。

黃健豪說，因北屯區傳出家族群聚案例，屬於感染源不明的狀態，也造成地方上許多民眾恐慌，包含里長等許多地方人士，都希望市府能盡快圍堵疫情擴散，今天市府便前往大坑國小設前進指揮所，希望能有效圍堵病毒在社區內傳播。

日前有立委要求台中市府應取消快篩政策及公布更詳細足跡，黃健豪指出，防疫工作應尊重地方衛生局的專業判斷，市府從這波英國變種病毒株開始社區感染之後，就一直強調「寧嚴勿鬆」的戰略，除疫調之外，也希望藉由快篩建立起防護網。

確診者足跡的公布範圍則是完全依照中央疫情指揮中心的最新規範，如果有不足的地方，希望委員依職權直接向中央反映，並幫台中市爭取更多疫苗。

針對快篩試劑準確率的問題，黃健豪認為，重點應該是要求市府盡快採購準確率較高的品牌，或者請委員一起向中央爭取快篩試劑，而不是停止快篩的政策。

黃健豪說，台灣屬一日生活圈特性，雖疫情爆發地點在北部，近日看起來已經有往中南部蔓延的趨勢，加上每天公布的確診案例中，許多屬於感染源不明的狀態，過去仰賴疫調找出確診者感染源及傳播途徑的方式，已經不是唯一且有效的方式。

台中目前藉快篩找出10例確診案例，成功圍堵疫情繼續擴散的可能性。黃健豪強調，疫情從最初爆發，到近期的英國變種病毒株，地方第一線的防疫人員除專業外，已經累積許多經驗，且參考各國經驗，最有效控制疫情、降低醫護人員風險的方式，就是盡快讓全民施打疫苗；希望立委在立法院能幫台中市民爭取到更多符合國際規範的疫苗。

(中時 )